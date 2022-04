Berlin

Corona-Inzidenz in Brandenburg sinkt weiter auf 888,7

07.04.2022, 09:04 Uhr | dpa

Die Corona-Inzidenz in Brandenburg ist weiter deutlich gesunken. In den vergangenen sieben Tagen steckten sich je 100.000 Einwohner rechnerisch 888,7 Menschen an, wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Donnerstag mitteilte. Zuvor lag der Wert noch über 900 und vor einer Woche deutlich über 1000. Brandenburg hat nach Berlin den zweitniedrigsten Wert und unter den Flächenländern die niedrigste Zahl. Den bundesweiten Wert gab das Institut am Donnerstag mit rund 1251 an. Auch deutschlandweit sind die Zahlen rückläufig.

In Brandenburg kamen am Donnerstag 4373 neue Infektionsfälle dazu, die Gesamtzahl lag bei rund 710.000. Fachleute weisen jedoch darauf hin, dass viele Fälle von den amtlichen Daten nicht erfasst sein dürften. So würden etwa viele Infektionen nicht mehr über einen PCR-Test bestätigt. Nur diese zählen in der Statistik.