Gebiet weiträumig abgesperrt

Frau auf Straße getötet – Täter flüchtig

29.04.2022, 11:33 Uhr | t-online, ASS

Ein Mitarbeiter der Spurensicherung dokumentiert die Lage am Tatort in der Maximilianstraße: Hier ist eine Frau getötet worden. (Quelle: Paul Zinken/dpa)

Tötungsdelikt mitten in Berlin: In Pankow ist am Morgen eine Frau angegriffen worden, sie erlag noch vor Ort ihren schweren Verletzungen. Die Polizei sucht nach einem Tatverdächtigen.

Im Berliner Bezirk Pankow ist es am Freitagvormittag zu einem Tötungsdelikt gekommen. Wie ein Sprecher der Polizei Berlin auf Nachfrage von t-online erklärte, kam es gegen 10 Uhr an der Ecke Mühlenstraße/Maximilianstraße zu der Tat. Eine Frau erlag vor Ort ihren schweren Verletzungen. Zuerst hatten "Bild" und "B.Z." berichtet.

Dass die Frau niedergestochen worden sein soll, konnte der Sprecher zunächst nicht bestätigen. Die Polizei sei vor Ort und befrage Zeugen, die etwas gesehen haben könnten. Die Umgebung sei von der Polizei weiträumig abgesperrt worden.



Man gehe derzeit von mutmaßlich einem Tatverdächtigen aus. Er ist auf der Flucht, die Polizei fahndet nach ihm. Laut "Bild"-Informationen soll er auf einem Fahrrad geflohen sein. Eine Mordkommission übernimmt die Ermittlungen.