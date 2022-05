Berlin

Wissenschafts-Schiff gibt Einblicke in Forschungsarbeit

01.05.2022, 09:09 Uhr | dpa

Wie erforscht man das Universum und die Tiefsee? Und mit welchen Werkzeugen arbeiten Wissenschaftler? Antworten auf Fragen wie diese will die Ausstellung "Nachgefragt!" im umgebauten Frachtschiff MS Wissenschaft geben. Am Dienstag startet das Ausstellungsschiff in Berlin seine Reise durch Deutschland und steuert von dort aus bis zum Herbst mehr als 30 Städte an, teilten die Organisatoren mit. Die nächsten Anlegeorte nach Berlin-Mitte sind Eberswalde (Barnim), Oranienburg (Oberhavel), Berlin-Wannsee und Potsdam.

Die Ausstellungsstücke sollen neugierig auf Forschung machen und die Besucher dazu anregen, sich aktiv mit wissenschaftlichen Prozessen zu beschäftigen, hieß es. Zusätzlich zur Ausstellung gibt es in vielen Städten ein Rahmenprogramm mit Diskussionsrunden, Filmabenden und Workshops für Schulklassen. Der Besuch der Ausstellung wird ab zwölf Jahren empfohlen. Der Eintritt ist frei.