Wenig Betrieb

Zwei Berliner Impfzentren schließen noch im Mai

02.05.2022, 17:04 Uhr | dpa

Eine Spritze wird mit dem Impfstoff aufgezogen (Symbolbild): In den letzten Wochen stieg die Impfquote nur noch leicht an. (Quelle: ZUMA Wire/imago images)

Während die Impfzahlen in Berlin nur noch kaum merklich steigen, schließen zwei Impfzentren. In drei weiteren Anlaufstellen werden aber auch weiterhin Vakzine verabreicht.

In Berlin schließen in den kommenden Tagen und Wochen zwei weitere größere Corona-Impfstellen. Wie das Bezirksamt Lichtenberg am Montag mitteilte, werden vor dem Ikea Möbelhaus Lichtenberg nur noch bis nächsten Samstag (7. Mai) Kinderimpfungen angeboten.



Im Impf-Drive-In in der Landsberger Allee in Lichtenberg ist dann zwei Wochen später Schluss. Hier werden laut Bezirksamt am 22. Mai die letzten Impfungen verabreicht. Die verbliebenen Impfzentren im ICC, in Tegel und im Ring-Center an der Frankfurter Allee bleiben zunächst weiter geöffnet, wie die Gesundheitsverwaltung auf Anfrage mitteilte.

Berlin: Zweite Booster-Impfung für bestimme Gruppen

Bei den Corona-Impfungen geht es schon seit Monaten nur noch sehr langsam voran. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) sind aktuell 79,3 Prozent der Berliner Bevölkerung mindestens einmal gegen Corona geimpft. Eine Grundimmunisierung, die in der Regel zwei Impfungen umfasst, haben 78,2 Prozent.



60,6 Prozent sind geboostert, haben sich also eine Auffrischungsimpfung geben lassen. Eine zweite Auffrischungsimpfung, die das RKI für Menschen ab 70, Bewohner, Betreute und Beschäftigte in der Pflege sowie Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen empfiehlt, haben 4,5 Prozent.