Corona-Inzidenz in Sachsen-Anhalt fällt weiter

In Sachsen-Anhalt ist die Sieben-Tage-Inzidenz in der Corona-Pandemie nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) weiter gesunken. Der Wert lag am Mittwoch bei 487,3 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner und sieben Tagen. Am Dienstag war die Inzidenz mit 527,1 angegeben worden. Bundesweit lag die Inzidenz am Mittwoch bei 591,8 nach 632,2 am Dienstag.