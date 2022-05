Frauen schlagen Räuber mit lauten Schreien in die Flucht

Zwei Frauen haben bei RaubĂŒberfĂ€llen in Berlin-Charlottenburg ihren Mut gezeigt und den TĂ€ter mit lauten Schreien in die Flucht geschlagen. Es habe sich mutmaßlich in beiden FĂ€llen um den gleichen TĂ€ter gehandelt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Frauen blieben unverletzt. Ein Raubkommissariat der Polizei ermittelt.