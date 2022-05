Recht auf "schnelles" Internet: Füracker kritisiert Berlin

Berlin Recht auf "schnelles" Internet: F├╝racker kritisiert Berlin Von dpa 04.05.2022 - 16:02 Uhr Lesedauer: 2 Min. Das Wort "Online" steht auf einem Router. Mit etwas Verz├Âgerung hat das Bundeskabinett ein sogenanntes Recht auf "schnelles" Internet beschlossen. (zu dpa "Bundesregierung beschlie├čt das Recht auf "schnelles" Internet"). (Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa/dpa-bilder)

Finanzminister Albert F├╝racker kritisiert das von der Berliner Ampelkoalition verk├╝ndete Recht auf "schnelles" Internet. Der CSU-Politiker spottete am Mittwoch dar├╝ber, dass im Beschluss des Bundeskabinetts eine nach aktuellen Ma├čst├Ąben langsame Verbindungsgeschwindigkeit von 10 Mbit pro Sekunde als schnell gilt. "Das Bundeskabinett h├Ąngt mit seinem Beschluss der Zeit weit hinterher", sagte F├╝racker. "Mutig geht anders."

Der Oberpf├Ąlzer Politiker verwies darauf, dass die EU schon vor Jahren 30 Mbit/s als "schnelles Internet" definierte. "Mit ihrem Beschluss steht die Bundesregierung weder f├╝r Aufbruch noch f├╝r zukunftsgewandte Digitalisierung", kritisierte F├╝racker.

In Bayern haben nach aktuellen Zahlen des Ministeriums 97,7 Prozent der Haushalte schnelle Internetverbindungen - gemessen an der EU-Definition von 30 Mbit/s. Nach Abschluss aller laufenden Projekte sollen es ├╝ber 99 Prozent sein. Rund 91 Prozent aller bayerischen Haushalte haben demnach bereits jetzt Verbindungen mit einer Geschwindigkeit von mindestens 100 Mbit/s. "Unser Ziel bleibt: Gigabit in jedes Haus", sagte F├╝racker. Laut Ministerium hat die Staatsregierung seit 2014 rund 1,7 Milliarden Euro in die Breitbandf├Ârderung investiert.

Die vom Bundeskabinett beschlossene Verordnung sollte urspr├╝nglich am 1. Juni in Kraft treten. Das Bundesdigitalministerium r├Ąumte am Mittwoch ein, dass dieser Termin aller Voraussicht nach nicht haltbar ist, weil es Gespr├Ąchsbedarf in Bundestag und Bundesrat gibt.