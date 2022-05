Berliner Abgeordnetenhaus berät über 1.-Mai-Demos

Das Berliner Abgeordnetenhaus diskutiert heute ├╝ber die Demonstrationen am 1. Mai und die Schlussfolgerungen daraus. Die Polizei sprach nach dem Feiertag vom "friedlichsten 1. Mai seit Jahrzehnten". Allerdings steht Berlin ein weiteres Demo-Wochenende bevor. Am Sonntag und Montag (8./9. Mai) sind zahlreiche Demonstrationen und Kundgebungen zum Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 und zum Gedenken an die Toten der sowjetischen Armee angemeldet.