Prozess wegen Kindesmissbrauchs: Urteil erwartet

Berlin (dpa) – Im Prozess gegen einen 28-Jährigen, der als Betreuer und Babysitter mehr als 20 Jungen missbraucht und sexuelle Übergriffe gefilmt haben soll, will das Berliner Landgericht heute ein Urteil verkünden. Dem Mann werden knapp 100 Missbrauchstaten in den Jahren 2015 bis 2020 zur Last gelegt. Die Anklage lautet auf schweren sexuellen Missbrauch, Missbrauch von Schutzbefohlenen sowie Herstellung kinderpornografischer Schriften in rund 100 Fällen.