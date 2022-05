Sieben brennende Autos in Neukölln

Sieben brennende Autos in Neuk├Âlln

Am Buckower Damm im Stadtteil Neuk├Âlln haben in der Nacht von Sonntag auf Montag sieben Kleintransporter gebrannt. Die Wagen standen auf dem Privatparkplatz einer Metallbaufirma, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte. Die Beamten haben demnach Ermittlungen wegen des Verdachts auf Brandstiftung aufgenommen. Es seien keine Menschen verletzt worden.