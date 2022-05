Telekom-Beschäftigte zu Warnstreik aufgerufen

Beim Service der Deutschen Telekom könnt es am Dienstag EinschrĂ€nkungen geben. Grund ist ein Warnstreik, zu dem die Gewerkschaft Verdi in Berlin und Brandenburg sowie bundesweit aufgerufen hat. Sie erwartet rund 1000 Teilnehmer bei einer Demonstration in Berlin-Mitte (10.00 Uhr). Verdi fordert in der Tarifrunde unter anderem sechs Prozent mehr Geld fĂŒr die BeschĂ€ftigten. Die Gewerkschaft erwartet, dass wĂ€hrend des Warnstreiks Störungen nicht beseitigt werden können und sich NeuanschlĂŒsse sowie Breitband-Bauvorhaben verzögern. Die bundesweiten Tarifverhandlungen werden am Dienstag und Mittwoch fortgesetzt.