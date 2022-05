Aktualisiert am 10.05.2022 - 15:45 Uhr

Warnstreik in Berlin: 700 Telekom-Mitarbeiter auf den Stra├čen

Der Druck auf die Telekom wird gr├Â├čer. Im Rahmen der bundesweiten Tarifverhandlungen des Unternehmens haben in Berlin hunderte Mitarbeiter gestreikt.

Hunderte Besch├Ąftigte der Telekom haben am Dienstag in Berlin f├╝r h├Âhere Geh├Ąlter demonstriert. Anlass waren bundesweite Warnstreiks bei dem Konzern. Einschr├Ąnkungen beim Service der Telekom sollten den Druck auf die laufenden Tarifverhandlungen erh├Âhen.

"Wir gehen stark davon aus, dass es dem Unternehmen schwerfallen wird, die Anfragen wegzuleiten", sagte der Berlin-Brandenburger Streikleiter der Gewerkschaft Verdi, Olaf Budert. Nach seinen Angaben zogen etwa 700 Besch├Ąftigte durch Mitte, vorbei an der Konzernrepr├Ąsentanz an der Franz├Âsischen Stra├če. In beiden Bundesl├Ąndern waren ingesamt 1.000 Besch├Ąftigte zum Warnstreik aufgerufen.