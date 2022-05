Giffey: Berlin bleibt Hauptdrehscheibe für Flüchtlinge

Berlin ist nach den Worten der Regierenden B├╝rgermeisterin Franziska Giffey (SPD) nach wie vor Hauptdrehscheibe f├╝r ukrainische Kriegsfl├╝chtlinge. Bisher seien seit Beginn des russischen Angriffs Ende Februar mehr als 234 000 Menschen aus der Ukraine in der deutschen Hauptstadt angekommen, sagte Giffey am Dienstag nach der Sitzung des Senats. Die Zahl sei aber nicht gleichzusetzen mit denen, die in Berlin geblieben seien. Der Senat gehe davon aus, dass die ukrainische Community um rund 100 000 Menschen gr├Â├čer geworden sei, sagte Giffey.

Offiziell registriert seien inzwischen gut 54 000. Allein im Ankunftszentrum in Tegel habe es mehr als 27 000 Registrierungen gegeben, etwa ein Drittel dieser Personen sei in Berlin geblieben. Die Zahl der Ankommenden sei inzwischen auf einem stabilen Niveau von rund 3000 Menschen am Tag. Eine deutlichen Zuwachs habe es auch bei den ukrainischen Sch├╝lerinnen und Sch├╝lern gegeben, sagte Giffey: Noch vor einer Woche seien 2600 ukrainische Kinder und Jugendliche an Berliner Schulen gewesen, am Montag bereits 3200. Der Senat rechne damit, dass die Zahl weiter steige.