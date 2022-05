Fahnenmeer und Musik: Union feiert Saisonabschluss mit Fans

Der 1. FC Union Berlin feiert gemeinsam mit seinen Anh├Ąngern nach dem letzten Spieltag den erfolgreichen Verlauf der dritten Spielzeit in der Fu├čball-Bundesliga. Dabei sollen die Feierlichkeiten bereits beim Einlaufen der Mannschaften sichtbar werden. Die Fans sollen die Alte F├Ârsterei in ein Fahnenmeer verwandeln, teilte Union am Dienstag auf seiner Webseite mit.

Mit einem Sieg am 34. Spieltag gegen den VfL Bochum im Stadion An der Alten F├Ârsterei am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wollen die K├Âpenicker anschlie├čend den Einzug in die Europa League sichern und die Feierlichkeiten weiter vorantreiben. Nach dem Spiel wird der Parkplatz vor der Haupttrib├╝ne umgebaut. Dort wird ab 20.00 Uhr auf einer B├╝hne Live-Musik geboten. 90 Minuten zuvor feiern Mannschaft und Trainerteam auf dem Balkon der Haupttrib├╝ne den Abschluss mit ihren Anh├Ąngern.