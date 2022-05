Corona-Inzidenz in Thüringen erneut gesunken

Wie auch in den vergangenen Tagen ist die Corona-Inzidenz in Th├╝ringen weiter gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Mittwoch mit 234,7 an (Vortag: 250,7). Bundesweit lag die Inzidenz am Mittwoch bei 507,1.