Gasag-Kunden könnte nächstes Jahr neue Preisrunde drohen

Nach den h├Âchsten Preiserh├Âhungen ihrer Geschichte schlie├čt der Berliner Grundversorger Gasag eine weitere Preisrunde in diesem Jahr aus. Ende Oktober werde aber ├╝ber m├Âgliche weitere Preisschritte entschieden, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Der Gaseinkauf f├╝r 2023 sei sehr teuer, machte Vorstandschef Georg Friedrichs am Mittwoch deutlich. "Inzwischen sehen wir Preise, die nachhaltig auf einem Niveau sind, das ungef├Ąhr viermal so hoch ist wie die Gaspreise, die wir vor einem guten Jahr gesehen haben." Die Gasag hatte zum Jahreswechsel und Anfang Mai die Preise kr├Ąftig erh├Âht.