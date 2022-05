Hubschrauber wegen Problemen über Nacht auf Blumenwiese

Der in Berlin stationierte Rettungshubschrauber "Christoph 31" hat wegen technischer Probleme eine Nacht auf einer Blumenwiese auf dem Mexikoplatz in Zehlendorf verbringen m├╝ssen. Am Dienstagabend gegen 20.00 Uhr sei der Hubschrauber regul├Ąr f├╝r einen Notfalleinsatz auf der Wiese gelandet, sagte ein ADAC-Sprecher am Mittwoch. Ein Patient sei versorgt und mit einem Rettungswagen auf der Stra├če abtransportiert worden. Der Pilot wollte dann wieder starten, habe aber eine Fehlermeldung erhalten. Aus Sicherheitsgr├╝nden sei kein Start mehr m├Âglich gewesen, sagte der Sprecher.

Der Hubschrauber musste ├╝ber Nacht stehen gelassen und von der Polizei bewacht werden. Am Mittwochmorgen h├Ątten Techniker das Problem behoben, und der Hubschrauber sei an seinen Standort am Charit├ę-Klinikum Benjamin Franklin in Steglitz zur├╝ckgeflogen, so der ADAC. Berichte ├╝ber eine Notlandung seien falsch.