Aktualisiert am 12.05.2022 - 16:07 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Zwei ehemalige Ärzte haben ein neugeborenes Kind in Berlin aufgrund einer schweren Hirnschädigung umgebracht. Nun wurde ihr Strafmaß gesenkt.

In einem erneuten Prozess am Landgericht Berlin sind am Donnerstag gegen einen früheren Chefarzt ein Jahr und sieben Monate Haft auf Bewährung ergangen. Eine leitende Oberärztin erhielt ein Jahr und vier Monate auf Bewährung.