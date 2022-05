Zwei Autos brennen

In Berlin haben in der Nacht zum Freitag zwei Autos gebrannt. Menschen wurden bei den Zwischenf├Ąllen nicht verletzt, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Zuvor hatte die "B.Z." (Online) berichtet. Die Ursache beider Br├Ąnde war zun├Ąchst unklar. Der erste Wagen parkte demnach in der Schleiermacherstra├če in Kreuzberg, als das Feuer ausbrach. Das zweite Fahrzeug stand in der Emdener Stra├če in Berlin-Moabit und fing wenige Minuten sp├Ąter Feuer. Durch die Hitze wurden zwei nebenstehende Fahrzeuge besch├Ądigt.