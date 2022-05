Corona-Inzidenz bei 209,6: Niedrigster Wert bundesweit

In Th├╝ringen liegt die Corona-Inzidenz nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Samstag bei 209,6. Das war der niedrigste Wert aller Bundesl├Ąnder. Am Freitag betrug die Inzidenz in Th├╝ringen 214,0, vor einer Woche am Samstag bei 273,5. Bundesweit lag die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von einer Woche (Sieben-Tage-Inzidenz) laut RKI am Samstag bei 477,0 (Vorwoche: 544,0; Vormonat: 1015,7).