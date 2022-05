Frau nach Brand in Dahlemer Wohnhaus tot gefunden

Berlin (dpa/bb) - Nach einem Brand in einer Wohnung im Erdgeschoss eines zweistöckigen Wohnhauses in Berlin-Dahlem ist eine Frau leblos gefunden worden. Weitere Angaben zur Identität der Toten konnte die Berliner Feuerwehr am Montag zunächst nicht machen. Der Brand sei schnell gelöscht worden, wie es hieß. Die Aufräumarbeiten dauerten an. Die Feuerwehr war mit 48 Kräften im Einsatz. Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen.