Union verpflichtet Innenverteidiger Doekhi aus Arnheim

Berlin (dpa) – Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin baut weiter an seinem Kader für die kommende Saison. Der Verein bestätigte am Montag die Verpflichtung des 23 Jahre alten Innenverteidigers Danilho Doekhi vom niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim. Zuvor hatten die Eisernen, die sich als Tabellen-Fünfter für die Europa League qualifiziert haben, schon Paul Seguin von der SpVgg Greuther Fürth und Janik Haberer vom SC Freiburg verpflichtet.

Der Niederländer will nach Stationen in Rotterdam und bei Ajax Amsterdam in der Bundesliga den nächsten Karriereschritt machen. "Union ist eine riesige Chance für mich und ich will den Verein auf seinem Weg weiterbringen", sagte Doekhi. Er habe in den Gesprächen das Gefühl gewonnen, sich in Berlin verbessern zu können. "Auch vom Stadion und der Atmosphäre hier habe ich schon einiges gehört, darauf freue ich mich ganz besonders", sagte Doekhi.