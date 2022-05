VBB plant Verkaufsstart des 9-Euro-Tickets für 23. Mai

Auch die Verkehrsunternehmen in Berlin und Brandenburg wollen am 23. Mai mit dem Verkauf des sogenannten 9-Euro-Tickets beginnen - vorausgesetzt, Bundestag und Bundesrat stimmen dem Vorhaben in dieser Woche zu. Alles sei vorbereitet, die Unternehmen seien bereit für den Verkaufsstart am kommenden Montag, sagte ein Sprecher des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg (VBB) der Deutschen Presse-Agentur. Die Tickets könnten dann online oder über die Fahrkartenautomaten erworben werden. Bislang hatte der Verband den Start für die zweite Maihälfte angekündigt.