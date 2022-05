Der Berliner Senat hat sich gegen einen Volksentscheid für eine autofreie Innenstadt ausgesprochen. Sie empfehle, den Gesetzesentwurf der Initiative Volksentscheid Berlin autofrei nicht zu übernehmen, sagte am Dienstag Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) nach einer Senatssitzung.

Berlin: "Politischer Wille fehlt"

Nach Einschätzung des Senats ist nun das Berliner Abgeordnetenhaus am Zug. Lehnt dieses das Begehren ab oder übernimmt es innerhalb von vier Monaten nicht in seinem wesentlichen Bestand, kann die Initiative normalerweise die Umsetzung des Volksbegehrens verlangen. Dann würde die Unterschriftensammlung in die zweite Runde gehen.