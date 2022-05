Senat will Bau neuer Flüchtlingsunterkünfte vorantreiben

Der Berliner Senat will den Bau neuer Flüchtlingsunterkünfte schneller vorantreiben. Die Senatsverwaltungen für Umwelt, Stadtentwicklung, Integration und Finanzen sollen bis Juni eine entsprechende Senatsvorlage erarbeiten, sagte Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) am Dienstag nach der Senatssitzung. Neben dem aktuellen Stand der Akquise von Unterkünften soll auch geklärt werden, an welchen Orten neue Einrichtungen für Geflüchtete aus der Ukraine entstehen könnten.