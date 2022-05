Kerber nicht für Turnier in Berlin gemeldet

Angelique Kerber wird nach derzeitigem Stand auf einen Start beim WTA-Turnier in Berlin verzichten. Die deutsche Nummer eins hat nicht für das prominent besetzte Feld für die Rasenveranstaltung vom 13. bis 19. Juni gemeldet. "Das macht mich persönlich echt traurig und wehmütig", sagte Turnierdirektorin Barbara Rittner bei der Präsentation am Dienstag in der Hauptstadt.

Die Begründung Kerbers sei angesichts des Turniers in Bad Homburg in der Vorwoche, bei der die 34-Jährige Botschafterin ist, und dem folgenden Rasenklassiker in Wimbledon nachvollziehbar, betonte die deutsche Damen-Chefin. Einen möglichen Start der dreimaligen Grand-Slam-Turniergewinnerin hat Rittner aber noch nicht endgültig abgeschrieben. "Wir werden eine Wildcard zurückhalten, in der Hoffnung, dass auch Angie Kerber noch spielt", sagte sie.