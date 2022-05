Berliner Inzidenz sinkt auf rund 321

Aktualisiert am 18.05.2022 - 13:27 Uhr

Lesedauer: 1 Min.

Die Inzidenz der registrierten Corona-Fälle ist in Berlin weiter rückläufig. Zuletzt gab das RKI eine Inzidenz von 321 Fällen auf 100.000 Einwohner an, was unter dem bundesweiten Durchschnitt liegt.