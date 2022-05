Sohn von getöteter Afghanin: Mutter wurde geknechtet

Die Tochter sagte, die beiden BrĂŒder ihrer Mutter hĂ€tten auch sie geschubst, geschlagen, an den Haaren gezogen. Ein Onkel habe sie zwingen wollen, ein Kopftuch zu tragen. "Aber ich will das nicht." Ihre Mutter habe Übergriffe ihrer BrĂŒder erduldet und nicht zur Polizei gehen wollen. "Die waren so gemein zu ihr, aber sie hat sie trotzdem geliebt", sagte die damals ZehnjĂ€hrige in der richterlichen Vernehmung im November 2021.