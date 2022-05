Erste Nester des Eichenprozessionsspinners gemeldet

In Berlin sind erste Meldungen ĂŒber Nester von Raupen des Eichenprozessionsspinners an Eichen eingegangen. Es handle sich um einige wenige Berichte, teilte die Senatsverwaltung fĂŒr Umwelt, MobilitĂ€t, Verbraucher- und Klimaschutz auf Anfrage mit. UngefĂ€hr ab der Woche vom 30. Mai an werde mit dem Beginn erster Wanderungen der Raupen in Baumkronen gerechnet. Mit der einsetzenden WĂ€rme entwickelten sie rasch das Stadium, in dem sie Brennhaare bilden. Diese enthalten ein Eiweißgift und stellen eine mögliche Gefahr fĂŒr Mensch und Tiere dar, etwa bei Kontakt mit der Haut, den Augen oder beim Einatmen.