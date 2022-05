Hertha-Trainer Magath ist weiter von Boateng überzeugt

Hertha-Trainer Felix Magath spricht Kevin-Prince Boateng weiter eine wichtige Rolle zu. "Ich bin davon ├╝berzeugt, dass Prince in Hamburg - und auch f├╝r die weitere Zukunft von Hertha BSC - ein entscheidender Faktor sein und bleiben wird", sagte der 69-J├Ąhrige in einem Interview der "Bild".

Einen vorangegangenen Streit mit dem Routinier verneinte der Coach. "Das Thema ist kein Thema", sagte Magath, "wir, Prince und ich, werden gemeinsam besprechen, wie er f├╝r unsere Hertha im R├╝ckspiel am wertvollsten ist."

Nach der entt├Ąuschenden 0:1-Niederlage im Relegationshinspiel gegen den Hamburger SV erhofft sich der Trainer im R├╝ckspiel am Montag in Hamburg (20.30 Uhr/Sat.1 und Sky) eine gr├Â├čere Kompaktheit sowie mehr Effektivit├Ąt und Aggressivit├Ąt. "Eines muss aber jedem klar sein: Es geht in den 90 Minuten einzig und allein um Hertha BSC", sagte Magath.