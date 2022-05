Kretschmann lobt den SC Freiburg: "Allergrößten Respekt"

Der baden-w├╝rttembergische Ministerpr├Ąsident Winfried Kretschmann hat den SC Freiburg trotz der Niederlage im DFB-Pokal-Finale f├╝r eine "gro├čartige" Leistung gelobt. "Was f├╝r ein Fu├čballfest", sagte der Gr├╝nen-Politiker am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. "Allergr├Â├čten Respekt und Gl├╝ckwunsch im Namen der Landesregierung f├╝r die gro├čartige Leistung des SC Freiburg, auch wenn es zum Pokalsieg ganz knapp nicht gereicht hat."