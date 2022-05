Jugendgruppe überfällt Fußgänger und schlägt ihn zu Boden

Vier Jugendliche sollen einen Mann in Berlin-Friedrichshain angegriffen, zu Boden geschlagen und verletzt haben. Der 24-JĂ€hrige war am Samstagabend zu Fuß in der Warschauer Straße unterwegs, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Dort sei die Vierergruppe auf ihn zugekommen und habe sofort zugeschlagen und ihn getreten.