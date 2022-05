Betriebe wollen trotz schwieriger Lage weiter einstellen

Trotz wachsender Skepsis vieler Unternehmen bleiben die Job-Aussichten in Berlin nach einer Umfrage vergleichsweise gut. Vor allem im Gastgewerbe werden neue Leute gesucht, wie aus dem Konjunkturbericht der Industrie- und Handelskammer hervorgeht. Denn seit die Corona-Beschr├Ąnkungen weitgehend entfallen sind, kommen wieder deutlich mehr G├Ąste in Kneipen, Caf├ęs, Restaurants und Hotels. Die Unternehmen brauchten deshalb rasch Personal; die Kammer spricht hier von euphorischen Gesch├Ąftserwartungen. Auch die Industrie will demnach aufstocken.