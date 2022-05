Neue Chefin des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv) wird die fr├╝here Berliner Wirtschaftssenatorin und Gr├╝nen-Politikerin Ramona Pop. "Gerade in Krisenzeiten ist ein starker Verbraucherschutz von hoher Bedeutung und gibt den Menschen Sicherheit", sagte die 44-J├Ąhrige am Montag in einer Mitteilung des Verbands.