Polizei meldet "ruhigen Einsatzverlauf" vor Relegationsspiel

Vor dem zweiten Relegationsspiel zwischen dem HSV und Hertha BSC um den letzten freien Platz in der Fu├čball-Bundesliga ist es in Hamburg am Montag ruhig geblieben. "Bisher k├Ânnen wir einen ruhigen Einsatzverlauf, ohne besondere Vorkommnisse, verzeichnen", teilte die Hamburger Polizei via Twitter mit. Eine Polizeisprecherin best├Ątigte dies vor dem Spiel am Abend (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) im ausverkauften Volksparkstadion. Das erste Match hatte Zweitligist HSV am Donnerstag 1:0 (0:0) bei den klassenh├Âheren Berlinern gewonnen.