Anfängliche Druckerpanne bei 9-Euro-Tickets in Wuppertal

Beim Verkaufsstart der 9-Euro-Tickets in Fahrscheinform hat es in Wuppertal am Montag anfangs eine Druckerpanne gegeben. Die Wuppertaler Stadtwerke sprachen von einer kleinen Drucker-Panne, die kurz im Kundencenter und etwas l├Ąnger in einigen privaten Verkaufsstellen aufgetreten sei, wie ein Sprecher des Unternehmens auf Anfrage erkl├Ąrte. Zuvor hatte die "Westdeutsche Zeitung" online ├╝ber Technikprobleme am Montagmorgen berichtet.