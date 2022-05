Erneut Kritik des Zentralrats der Juden an documenta

Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat die Kunstausstellung documenta in Kassel erneut kritisiert. Diesmal geht es um die Herkunft der zur Ausstellung eingeladenen K├╝nstlerinnen und K├╝nstler. Es sei schwierig, "an einen Zufall zu glauben, wenn kein einziger israelischer K├╝nstler vertreten sein wird", sagte der Zentralratspr├Ąsident Josef Schuster der Zeitung "Die Welt". "Bei den Gesamtumst├Ąnden, die wir bei der documenta sehen, dr├Ąngt sich der Eindruck geradezu auf, dass BDS mit seinem Aufruf zum Boykott israelischer Kunst und Kultur bereits wirkt."

BDS steht f├╝r "Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen". Die Bewegung will Israel wirtschaftlich, kulturell und politisch isolieren. Der Bundestag distanzierte sich 2019 in einem Beschluss von der BDS-Kampagne. Der Beschluss, dem die heutige Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Gr├╝ne) nicht zugestimmt hatte, wird von zahlreichen Kulturschaffenden kritisiert.

Schuster verwies darauf, die documenta geh├Âre weltweit zu den "bedeutendsten Ausstellungen" und habe eine gro├če Ausstrahlung. Die vom 18. Juni bis 25. September in Kassel zu sehende documenta gilt neben der Biennale in Venedig als wichtigste Pr├Ąsentation f├╝r Gegenwartskunst. Jenseits des von Israel verantworteten Pavillons sind auch bei der Biennale keine K├╝nstlerinnen und K├╝nstler aus Israel im Verzeichnis zu finden.

Zuvor hatte Schuster bereits in einem Brief an Roth den Umgang der documenta mit Antisemitismus-Vorw├╝rfen kritisiert. In dem der dpa in Berlin vorliegenden Brief sprach Schuster auch von einem Expertengremium, das ├╝berwachen solle, das "keine antisemitischen Kunstwerke ausgestellt und kein Antisemitismus und Israelhass propagiert werde".