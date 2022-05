Viel Verkehr auf den Straßen um Himmelfahrt und Pfingsten

Rund um die Wochenenden nach Himmelfahrt und an Pfingsten ist in Berlin und Umgebung mit deutlich mehr Verkehr zu rechnen. Viele Berliner nutzten die Gelegenheit f├╝r einen Kurzurlaub und Ausfl├╝ge, warnte die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) Berlin.

Deutlich voller d├╝rfte es insbesondere auf den Stadtautobahnen und Ausfallstra├čen schon am Mittwochnachmittag (25. Mai) werden, wenn gleichzeitig Berufst├Ątige auf dem Weg nach Hause sind. Das gilt auch f├╝r den Freitag (3. Juni) vor Pfingsten. Die Experten der Verkehrsinformationszentrale empfehlen, schon am sp├Ąteren Mittwochabend oder Donnerstagmorgen sowie am Pfingstsamstagmorgen in den Urlaub oder zu Ausfl├╝gen aufzubrechen.