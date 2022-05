Kubicki kritsiert "erschütternde Vorkommnisse" bei Wahl

Bundestagsvizepr├Ąsident Wolfgang Kubicki (FDP) hat Berlin wegen zahlreicher Unregelm├Ą├čigkeiten bei der Bundestagswahl kritisiert. "Die Berliner Verwaltung hat dem Vertrauen in die Integrit├Ąt der Bundestagswahl unbestreitbar Schaden zugef├╝gt, und ich erwarte, dass der Berliner Senat uns erkl├Ąrt, welche Ma├čnahmen er ergreift, um so etwas zuk├╝nftig zu verhindern", sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND, Mittwoch). "Andernfalls stellt sich ernsthaft die Frage, ob das Land Berlin ├╝berhaupt noch in der Lage ist, seine Pflichten gegen├╝ber dem Bund zu erf├╝llen."