Schnelle Sanierung von Boulevard der Stars nicht möglich

Der beschĂ€digte und heruntergekommene Berliner Boulevard der Stars am Potsdamer Platz wird nicht so schnell repariert. Eine kurzfristige Sanierung sei wegen "juristischer Fragestellungen", die geklĂ€rt werden mĂŒssten, nicht möglich, teilte der Senat auf eine Anfrage der AfD mit. Der OberflĂ€chenbelag, der beim Bau des Boulevards verwendet wurde, verursache Probleme bei der Reinigung. Daher hĂ€tten sich Risse und Abplatzungen gebildet. "Nach diversen erfolglosen Sanierungsversuchen wird derzeit geklĂ€rt, mit welchen Bauweisen der Boulevard saniert werden kann."

Einen neuen Boulevard soll es so schnell wohl auch nicht geben. "Im Doppelhaushalt 2022/2023 sind bisher keine Mittel fĂŒr den Entwurf und Bau eines neuen Boulevards eingeplant", hieß es. Die Installation am Potsdamer Platz ist das Berliner Pendant zum Walk of Fame in Hollywood. Seit 2010 werden dort Film- und Fernsehschaffende gewĂŒrdigt, inzwischen sind es 105 Sterne mit Namen.