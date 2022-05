Beim Start der umfangreichen Haushaltsbefragung "Zensus 2022" hat es in Berlin und Brandenburg eine Reihe von Problemen gegeben. Unter anderem beschwerten sich viele Anrufer ├╝ber Schwierigkeiten, bei der Telefon-Hotline durchzukommen. "Die werden in diesen Tagen behoben", versicherte die Leiterin des Projekts beim Statistischen Bundesamt, Katja Wilken, am Freitag im rbb24-Inforadio. "Es hat ein bisschen schleppend angefangen, es gab sehr viele Anfragen aufgrund der Anschreiben." Start der ersten bundesweiten Volksbefragung nach mehr als zehn Jahren war am Montag vor einer Woche.

Panne bei "Zensus 2022": Bundesamt verweist auf kommunale Ämter

In Brandenburg werden im Rahmen der Personenerhebung rund 400.000 Menschen befragt, in Berlin sind es etwa 300.000. Bundesweit sind es 10,3 Millionen. F├╝r die Befragungen sind in Berlin rund 2.000 und in Brandenburg rund 3.000 sogenannte Erhebungsbeauftragte zust├Ąndig. Au├čerdem sollen in Berlin etwa 300.000 und in Brandenburg rund 650.000 Immobilieneigent├╝mer im Rahmen einer Geb├Ąude- und Wohnungsz├Ąhlung (GWZ) befragt werden.