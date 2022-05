Nun sechs laborbestätigte Affenpocken-Fälle in Berlin

In Berlin sind mit Stand Freitagmittag insgesamt sechs FĂ€lle von Affenpocken im Labor bestĂ€tigt worden. Das teilte eine Sprecherin der Senatsverwaltung fĂŒr Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung mit. Am Wochenende waren in der Hauptstadt die ersten FĂ€lle bekannt geworden. Aus Expertensicht sind weitere Infektionen zu erwarten. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Freitag fĂŒr Deutschland insgesamt 16 AffenpockenfĂ€lle aus sechs BundeslĂ€ndern.