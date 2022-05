Zentralrat der Juden sieht Neuaufstellung skeptisch

Der Zentralrat der Juden in Deutschland hegt Zweifel an den bisherigen Konsequenzen der Rabbinerschule Abraham Geiger Kolleg als Reaktion auf Vorw├╝rfe. "Es ist fraglich, ob die jetzt angesto├čene Neuaufstellung am Abraham Geiger Kolleg geeignet und zielf├╝hrend ist", sagte Pr├Ąsident Josef Schuster der Deutschen Presse-Agentur. "Der bisherige Rektor l├Ąsst seine ├ämter lediglich ruhen und die in verantwortlicher Position handelnden Personen sind die gleichen wie vorher. Unter diesen Umst├Ąnden scheint eine Neuaufstellung kaum m├Âglich." Bei den Vorw├╝rfen gegen das Kolleg in Potsdam geht es um sexuelle Bel├Ąstigung und Machtmissbrauch.