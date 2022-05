Aktualisiert am 29.05.2022 - 16:38 Uhr

Es sei ein "psychedelischer Horrortrip" gewesen: Die australische S├Ąngerin Zoe Zanias berichtet, sie sei im Berliner Club Berghain mit einer Spritze gestochen worden. Kurz darauf sei sie zusammengebrochen. Einen ├Ąhnlichen Fall gab es k├╝rzlich in Nordrhein-Westfalen.

"Auf der Tanzfl├Ąche hatte ich pl├Âtzlich Atemprobleme und bin schlie├člich zusammengebrochen": Das schreibt die S├Ąngerin Zoe Zanias aus Australien in einem Instagram-Post ├╝ber einen Besuch im ber├╝hmten Technoclub Berghain in Berlin . Zun├Ąchst berichtete das Portal "20 Minuten" ├╝ber den Vorfall.

Nachdem das medizinische Personal sie wiederbelebt habe, habe sie ein Taubheitsgef├╝hl, eine vor├╝bergehende Amnesie, einen trockenen Mund und Halsschmerzen versp├╝rt. "Sp├Ąter fanden wir einen Nadelstich auf meinem Arm, was auch von einem Arzt best├Ątigt worden ist", so Zanias.

Sie sei sp├Ąter von T├╝rstehern aus dem Club begleitet worden. Drau├čen habe sich ein Freund um sie gek├╝mmert. "Ich war total orientierungslos und bin noch immer traumatisiert", so die S├Ąngerin. In Ihrem Post in den sozialen Medien ruft sie Clubbesucher zu besonderer Vorsicht auf.