Herbert Grönemeyer bestürzt über Absage von Jubiläumstour

Berlin Herbert Gr├Ânemeyer best├╝rzt ├╝ber Absage von Jubil├Ąumstour Von dpa 29.05.2022 - 13:27 Uhr Lesedauer: 1 Min. Herbert Gr├Ânemeyer steht auf der B├╝hne einer ARD-Benefizgala. (Quelle: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild/dpa-bilder)

Musiker Herbert Gr├Ânemeyer (66) zeigt sich best├╝rzt ├╝ber die coronabedingte Absage seiner Jubil├Ąumstournee "20 Jahre Mensch". "Wir sind komplett konsterniert", schrieb er in einem handschriftlich verfassten Brief an seine Fans, den er etwa bei Instagram ver├Âffentlichte.

"Bis zur letzten Minute haben wir gehofft, da├č sich das Virus doch noch auf wundersame Weise schnell verzieht (...). Leider umsonst, wir h├Ąngen drin. Das Virus zeigt sich von seiner z├Ąhen Seite, es zehrt und zerrt. Es ist mir peinlich, so unt├Ątig rumzuliegen und angeschlagen auf Besserung zu warten", schrieb der S├Ąnger ("Bochum", "Mensch").

Geplant waren acht Auftritte, der Auftakt sollte am Donnerstag in Hannover sein. "Ungl├╝cklicherweise hat das Virus leider auch Mitarbeiter, Bandmitglieder und Herbert infiziert", hatte das Management am Mittwoch mitgeteilt. Auch geplante Auftritte in Gelsenkirchen, Berlin, Leipzig, Hamburg und M├╝nchen sind von der Absage betroffen.

Gr├Ânemeyer sprach in seinem Brief von einem "Supergau". Leider lie├čen sich die abgesagten Konzerte nicht zu einem sp├Ąteren Zeitpunkt in diesem Jahr nachholen, erkl├Ąrte er. Denn bereits viele pandemiebedingt in den Jahren 2020 und 2021 ausgefallene Konzerte w├╝rden dieses Jahr nachgeholt, so dass es nun an der Verf├╝gbarkeit von Stadien, Personal, B├╝hnen und technischem Equipment mangele. Neue Gr├Ânemeyer-Konzerte sind f├╝r 2023 geplant.