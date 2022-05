Autofreie Friedrichstraße kostet mehr als 200.000 Euro

Das umstrittene Modellprojekt zur autofreien Friedrichstra├če in Berlin kostet im laufenden Jahr mindestens 213.000 Euro. Das ergibt sich aus einer Aufstellung der Verkehrs- und Umweltverwaltung f├╝r die Haushaltsberatungen im Abgeordnetenhaus, ├╝ber die am Sonntag zuerst die "Berliner Morgenpost" berichtete.

Die verkehrliche Begleituntersuchung soll 22.365,61 Euro kosten. F├╝r die Verstromung und Beleuchtung der sogenannten Showcases auf der Stra├če, eine Art Vitrinen aus Glas, sind 18.469,75 Euro vorgesehen, f├╝r die Stra├čenreinigung 17.136 Euro. "Mehrausgaben f├╝r das Projekt im laufenden Haushaltsjahr sind m├Âglich, k├Ânnen derzeit aber nicht zielgerichtet abgesch├Ątzt werden", erkl├Ąrt die Verkehrsverwaltung in dem Papier weiter.

Zu rechnen ist damit vor allem deshalb, weil die von Verkehrs- und Umweltsenatorin Bettina Jarasch (Gr├╝ne) Ende April angek├╝ndigte Neujustierung des Modellprojekts "Flaniermeile Friedrichstra├če" im Haushalt noch nicht eingepreist ist. Jarasch erkl├Ąrte damals, dass das bisherige Konzept so nicht funktioniere: Nun sollen der Radweg in der Stra├čenmitte wegfallen und ├╝berall Fu├čg├Ąnger Vorrang bekommen. Jarasch will zudem eine weitere Umgestaltung des fraglichen, 500 Meter langen Abschnitts nach dem Vorbild einer italienischen Piazza. Die benachbarte Charlottenstra├če soll Fahrradstra├če werden.