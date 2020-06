Bremen

Ex-Manager Allofs: Werder "großer Favorit" in der Relegation

27.06.2020, 18:19 Uhr | dpa

Der frühere Werder-Manager Klaus Allofs hält seinen Ex-Verein in der Relegation zur Fußball-Bundesliga unabhängig vom Gegner für den "großen Favoriten". "Man hat die Gelegenheit in der Liga zu bleiben und nur darum geht es", sagte Allofs am Samstag in der Sendung "Wontorra - der Fußball-Talk" des TV-Senders Sky. Werder war durch ein 6:1 gegen den 1. FC Köln und das 0:3 von Konkurrent Fortuna Düsseldorf bei Union Berlin noch auf Rang 16 geklettert.

Gegner in der Relegation am Donnerstag und am darauffolgenden Montag ist entweder der 1. FC Heidenheim oder der Hamburger SV. Allofs rechnet mit einem Nordduell zwischen Bremen und Hamburg. "Der HSV ist für mich der große Favorit auf den dritten Platz", sagte der 63-Jährige mit Blick auf die 2. Liga. Anschließend fordert er auch im Falle eines Nicht-Abstiegs der Bremer eine konsequente Aufarbeitung der Saison. "Man muss sich zusammensetzen und muss Bilanz ziehen, woran hat es gelegen", sagte der frühere Manager der Bremer.