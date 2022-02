Tödlicher Unfall

Kleintransporter erfasst E-Bike-Fahrer

04.02.2022, 18:57 Uhr | dpa

Bei einem Zusammenstoß mit einem Transporter erlitt ein E-Bike-Fahrer in Bremerhaven tödliche Verletzungen. Alle Rettungsmaßnahmen kamen zu spät.

Ein 68-jähriger E-Bike-Fahrer ist nach einem Verkehrsunfall mit einem Kleintransporter in Bremerhaven gestorben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, kam der 28-jährige Fahrer eines Lieferwagens am Freitagmorgen in einer Kurve aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Der Transporter rammte daraufhin den E-Bike-Fahrer, der auf dem Fahrradweg unterwegs war.

Nach Polizeiangaben leiteten Passanten Erste-Hilfe-Maßnahmen ein, doch der Radfahrer erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Die Beamten ermitteln gegen den 28-Jährigen nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung. Die Straße im Ortsteil Lehe war wegen der Unfallaufnahme für drei Stunden gesperrt.