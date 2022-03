Nach vier Wochen Suche

Ekaterina B. tot in Koffer gefunden – Haftbefehl gegen Ehemann

03.03.2022, 10:13 Uhr | t-online, ads

Nach vier Wochen Suche die traurige Gewissheit: Ekaterina B. aus Bremerhaven-Wulsdorf ist tot. Die Polizei spricht von einer Straftat. Verdächtigt wird offenbar ihr Ehemann. Er sitzt in Haft.

Die junge Mutter aus Bremerhaven, nach der sogar "Aktenzeichen XY ... ungelöst" gesucht hatte, ist nicht mehr am Leben. "Am Ende der umfangreichen Suche und der zahlreichen polizeilichen Maßnahmen steht fest, dass die 32-Jährige Opfer einer Straftat geworden ist", so die Polizei am Mittwochnachmittag.

Man habe am 1. März nahe des Atlantic-Hotels Sail City in Bremerhaven einen Koffer an der Wasserkante der Weser gefunden. In diesem befand sich die zerteilte Leiche von Ekaterina B.

Ekaterina B. tot: Haftbefehl gegen Ehemann

Die Ermittlungsarbeiten der letzten Wochen haben offenbar den Verdacht auf den Ehemann der jungen Mutter gelenkt: Gegen ihn sei am Mittwoch ein Haftbefehl erlassen worden, so die Polizei. "Die zusammengeführten Beweise und Indizien haben nach dem Auffinden von Ekaterina B. zum Erlass eines Haftbefehls gegen den Ehemann der jungen Frau geführt."

Die 32-Jährige galt seit dem 4. Februar als vermisst. Sie soll mit ihrem Ehemann in Scheidung gelebt haben, ihre Mutter hatte in den vergangenen Wochen von Gewalt in der Beziehung gesprochen. Die Polizei hatte sich zum Familienleben von B. nicht äußern wollen.