Chemnitz

Arbeitsagentur informiert über Arbeitslosigkeit in Sachsen

02.03.2022, 02:46 Uhr | dpa

Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit gibt am Mittwoch (10.00 Uhr) neue Daten zur Arbeitslosigkeit in Sachsen bekannt. Zu Jahresbeginn war die Zahl der Arbeitslosen im Freistaat um 6,4 Prozent auf 119.480 gestiegen. Die Arbeitslosenquote kletterte von 5,3 auf 5,6 Prozent und lag damit über dem Bundesschnitt (5,4 Prozent). Die Regionaldirektion in Chemnitz sprach vom geringsten Anstieg für einen Januar seit der Wiedervereinigung. Allerdings wurden steigende Zahlen bei der Kurzarbeit prognostiziert. Zuletzt hatten den Angaben nach von November bis Januar rund 9000 Betriebe in Sachsen für 88.000 Beschäftigte neu Kurzarbeitergeld angezeigt.